Нынешняя ситуация на Донбассе не помешает Украине войти в НАТО. Сейчас в составе Альянса есть многие страны с территориальными конфликтами.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, тезис о том, что ситуация на Донбассе может помешать Украине вступить в НАТО, является пропагандистской.

— Среди членов НАТО многие страны с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, которые между собой имеют спорные территориальные вопросы. К слову, Германию приняли в НАТО, несмотря на то, что часть ее территории (ГДР) была оккупирована Советским Союзом.

Стефанишина добавила, что более точная информация о сроках вступления в Альянс станет известной в следующем году.

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Также вице-премьер уверена, что блокирование комиссии Украина-НАТО со стороны Венгрии не может длиться вечно.

— Есть большой спрос на высокий политический диалог между Украиной и НАТО. Как показывает практика, при наличии такого спроса инструменты и методы найдутся, — добавила она.

Сутки на Донбассе

В течение 14 сентября в зоне боевых действий на Донбассе боевики за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без боевых потерь и ранений.

Нарушение перемирия зафиксировали вблизи Авдеевки и Марьинки. Там боевики открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.