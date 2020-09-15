В зоне боевых действий на Донбассе боевики за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без боевых потерь и ранений.
Нарушение перемирия зафиксировали вблизи Авдеевки и Марьинки. Там боевики открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Украинская сторона не открывала огонь.
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Жертвы во время “перемирия”
О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.