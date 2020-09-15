Нинішня ситуація на Донбасі не перешкодить Україні увійти в НАТО. Зараз у складі Альянсу перебувають багато країн з територіальними конфліктами.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, теза про те, що ситуація на Донбасі може перешкодити Україні вступити в НАТО, є пропагандистською.

– Серед членів НАТО є багато країн з територіальними конфліктами. Навіть є країни НАТО, які між собою мають спірні територіальні питання. До речі, Німеччину прийняли до НАТО, попри те, що частина її території (НДР) була окупована Радянським Союзом.

Стефанішина уточнила, що більш точна інформація про терміни вступу в Альянс стане відомою наступного року.

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Також віце-прем’єр впевнена, що блокування комісії Україна-НАТО з боку Угорщини не може тривати вічно.

– Є шалений попит на високий політичний діалог між Україною і НАТО. Як показує практика, за наявності такого попиту інструменти і методи знайдуться, – додала вона.

Доба на Донбасі

Протягом 14 вересня в зоні бойових дій на Донбасі бойовики за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню. Обійшлося без бойових втрат і поранень.

Порушення перемир’я зафіксували поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Там бойовики відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.