Горбаль назначен в состав Совета Нацбанка

Верховная Рада ввела в Совет Национального банка Украины экс-депутата и бывшего совладельца Укргазбанка Василия Горбаля.

За его назначения проголосовало 249 народных депутатов на заседании 16 сентября.

— Этот человек достойно будет представлять ВР в Совете НБУ и даст возможность развиваться этому независимому учреждению в том направлении, на которое мы все надеемся, — сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Четыре кандидата подали заявки для участия в конкурсе на соответствующую должность. Но после общения с каждым из них, профильный комитет большинством голосов рекомендовал Горбаля.

Мораторий на взыскание просроченных валютных кредитов

297 нардепов поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении моратория на запрет на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам. Заседание состоялось 16 сентября.

Законопроектом № 3640, мораторий продлили на шесть месяцев.

В Украине 13 тыс. человек взяли такие кредиты. 95% из них не выплачены.