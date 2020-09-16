Во время очередного заседания правительство изменило критерии деления Украины на зоны карантина.
Отныне регион или город будет попадать в красную зону в случае, если:
- загруженность коек в больницах для больных коронавирусом составляет 75% в течение пяти дней подряд;
- есть превышение среднего уровня заболеваемости по стране на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в пять раз;
Кроме того, решение о красной зоне карантина будут принимать совместно государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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В оранжевой зоне теперь на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно будут устанавливать информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей.
Также прекращает действовать норма о запрете перевозок в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
Однако во всех карантинных зонах будут запрещать посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более 50% классов.
Тем временем, эпидситуация в стране не улучшается. По состоянию на 16 сентября коронавирусом в Украине заболели 162 660 украинцев. Умерли с начала пандемии 3 340 больных, выздоровели 72 234 пациента.