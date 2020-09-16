Під час чергового засідання уряд змінив критерії поділу України на зони карантину.

Відтепер регіон або місто потраплятиме у червону зону в разі, якщо:

завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус становить 75% протягом п’яти днів поспіль;

є перевищення середнього рівня захворюваності по країні на 100 тис. населення за 14 днів у понад п’ять разів;

Крім того, рішення про червону зону карантину ухвалюватимуть спільно державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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У помаранчевій зоні тепер на вході проведення заходу або на вході до закладу обов’язково встановлюватимуть інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів.

Також припиняє діяти норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

Однак у всіх карантинних зонах заборонятимуть відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% класів.

Тим часом, епідситуація в країні не покращується. Станом на 16 вересня на коронавірус в Україні захворіли 162 660 українців. Померли від початку пандемії 3 340 хворих, одужали 72 234 пацієнти.