Фармацевтические компании Дарница и Интерхим, совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation реализовали проект по осушению фундамента и стен Софийского собора и близлежащих сооружений с помощью швейцарского оборудования BioDry.

Это позволит привести в норму уровень влаги и избавит от сырости стены и подвальные помещения одного из ключевых памятников Украины — Софии Киевской. Об этом было объявлено на брифинге по случаю старта проекта на территории Софии Киевской 16 сентября.

Генеральный директор заповедника София Киевская Неля Куковальская напомнила, что сырость и плесень — главная проблема всех старинных памятников архитектуры. По ее словам, основной угрозой для таких зданий является не только разрушение фундамента и стен из-за скопившейся влаги, но и повреждение экспонатов и архивов, которые хранятся в подвалах и запасниках.

— Я счастлива, что исполнилась моя самая заветная мечта — вылечить Софию. Она находится уже в весьма почтенном возрасте и вынуждена противостоять угрозам. Я рада, что фармацевтов и музейщиков объединила одна общая сверхважная миссия — заботиться о здоровье Софии Киевской — отметила она.

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В свою очередь, глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что благодаря совместной работе с Интерхим и Zagoriy Foundation удалось в кратчайшие сроки найти самое современное оборудование, которое помогло многим памятникам архитектуры в Европе и способно вылечить Софию Киевскую.

— Эта технология является биосовместимой с окружающей средой. Она уже работает и естественным образом устранит первопричину влажности фундамента и стен, которые скрывают еще много тайн и которые только предстоит раскрыть. Поэтому мы, следуя примеру Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого и Петра Могилы, лечим Софию, чтобы она сохранила свое величие, объединила прошлые и будущие поколения и наполняла жизнь настоящими ценностями, а Оранта — продолжала оберегать Киев, — подчеркнул Шимкив.

Анатолий Редер, генеральный директор ОАО Интерхим, напомнил, что Богоматерь Оранта Софиевская является защитницей Киева.

— Мы не могли остаться в стороне, когда тысячелетний памятник духовности и культуры страны оказался под угрозой. То, что он дошел до нас в первозданном виде — настоящее чудо. Поэтому когда перед собором возникла угроза чрезмерной влаги, мы не колебались ни секунды. Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дала обнадеживающие плоды: влага покидает стены — София выздоравливает, — отметил Редер.

В свою очередь, сооснователь благотворительного фонда Zagoriy Foundation Катерина Загорий подчеркнула, что совместный проект по оздоровлению Софии Киевской станет еще одним шагом по восстановлению культуры меценатства в Украине.

— Это настоящее чудо и общая заслуга украинцев, что нам удалось сохранить собор XI века. Мы должны поблагодарить за это ученых, строителей, реставраторов, сотрудников музея. И, конечно же, меценатов всех времен. Приобщиться к их труду — большая честь для нас. Реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украины после Руины. Уверена, что этот совместный проект Zagoriy Foundation, фармацевтических компаний Дарница и Интерхим станет еще одним важным шагом к возрождению культуры благотворительности в нашей стране, — подчеркнула Катерина Загорий.

Фармацевтическая компания Дарница — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, который ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации своего бизнеса. Компания провела ребрендинг, изменила логотип и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализация процессов.

Фармацевтическая компания Интерхим — одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов, а также обезболивающих препаратов для тяжело — и онкобольных.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности в Украине. В этом направлении фонд внедряет проекты и отдельные активности.

Подробнее о проекте: https://savesophia.org.

К слову, Дарница и Zagoriy Foundation передали аппараты вентиляции легких киевской больнице.