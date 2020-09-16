Фармацевтичні компанії Дарниця і Інтерхім спільно з благодійним фондом Zagoriy Foundation реалізували проект з осушення фундаменту і стін Софійського собору і прилеглих споруд за допомогою швейцарського обладнання BioDry.

Це дозволить привести в норму рівень вологи і позбавить від вогкості стіни і підвальні приміщення однієї з ключових пам’яток України – Софії Київської. Про це було оголошено на брифінгу з нагоди старту проекту на території Софії Київської 16 вересня.

Генеральний директор заповідника Софія Київська Неля Куковальська нагадала, що вогкість і цвіль – головна проблема всіх старовинних пам’яток архітектури. За її словами, основною загрозою для таких будівель є не тільки руйнування фундаменту і стін через накопичення вологи, але і пошкодження експонатів та архівів, які зберігаються в підвалах і запасниках.

– Я щаслива, що здійснилася моя найзаповітніша мрія – вилікувати Софію. Вона знаходиться вже в досить поважному віці і змушена протистояти загрозам. Я рада, що фармацевтів і музейників об’єднала одна спільна надважлива місія – дбати про здоров’я Софії Київської, – зазначила вона.

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У свою чергу, глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначив, що завдяки спільній роботі з Інтерхім і Zagoriy Foundation вдалося в найкоротші терміни знайти найсучасніше обладнання, яке допомогло багатьом пам’яткам архітектури в Європі і здатне вилікувати Софію Київську.

– Ця технологія є біосумісною з навколишнім середовищем. Вона вже працює і природним чином усуне першопричину вологості фундаменту і стін, які приховують ще багато таємниць і які тільки належить розкрити. Тому ми, наслідуючи приклад Івана Мазепи, Богдана Хмельницького і Петра Могили, лікуємо Софію, щоб вона зберегла свою велич, об’єднала минулі і майбутні покоління і наповнювала життя справжніми цінностями, а Оранта – продовжувала оберігати Київ, – підкреслив Шимків.

Анатолій Редер, генеральний директор ВАТ Інтерхім, нагадав, що Богоматір Оранта Софіївська є захисницею Києва.

– Ми не могли залишитися осторонь, коли тисячолітня пам’ятка духовності і культури країни опинилася під загрозою. Те, що вона дійшла до нас в первозданному вигляді – справжнє диво. Тому коли перед собором виникла загроза надмірної вологи, ми не вагалися ні секунди. Плідна співпраця з партнерами і керівництвом заповідника дала обнадійливі результати: волога залишає стіни – Софія одужує, – зазначив Редер.

У свою чергу, співзасновник благодійного фонду Zagoriy Foundation Катерина Загорій підкреслила, що спільний проект з оздоровлення Софії Київської стане ще одним кроком з відновлення культури меценатства в Україні.

– Це справжнє диво і загальна заслуга українців, що нам вдалося зберегти собор XI століття. Ми повинні подякувати за це вченим, будівельникам, реставраторам, працівникам музею. І, звичайно ж, меценатам всіх часів. Долучитися до їхньої праці – велика честь для нас. Реконструкція Софії за часів Івана Мазепи була символом відновлення України після Руїни. Впевнена, що цей спільний проект Zagoriy Foundation, фармацевтичних компаній Дарниця і Інтерхім стане ще одним важливим кроком до відродження культури благодійності в нашій країні, – підкреслила Катерина Загорій.

Фармацевтична компанія Дарниця – найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 Дарниця оголосила про трансформацію свого бізнесу. Компанія провела ребрендинг та представила нову стратегію – побудову міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджиталізацію процесів.

Фармацевтична компанія Інтерхім – одне з провідних фармацевтичних підприємств країни. Засноване в 1992 році, є розробником і виробником оригінальних лікарських препаратів, а також знеболюючих препаратів для важко- і онкохворих.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоіями для реалізації благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім’ї Загорій досвід благодійництва. Пріоритетним напрямком діяльності фонду є розвиток культури благодійності в Україні. В цьому напрямку фонд впроваджує проекти і окремі активності.

Детальніше про проект: https://savesophia.org.

До слова, Дарниця і Zagoriy Foundation передали апарати вентиляції легень київській лікарні.