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Факты / Украина / Общество

Кабмин упростил процедуру подачи документов на получение материальной помощи

Правительство упростило процедуру подачи документов на получение одноразовой материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.

Проект постановления разработало Министерство социальной политики.

— Это разрешит малообеспеченным лицам, лицам (детям) с инвалидностью подавать документы для назначения одноразовой материальной помощи по их выбору или в органы социальной защиты населения, или в центр предоставления административных услуг, — отмечают в министерстве.

Распределение средств производится с учетом данных Пенсионного фонда Украины и Государственного предприятия Информационно-вычислительный центр.

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Также постановление вводит норму о предоставлении одноразовой материальной помощи в пределах предусмотренных Госбюджетом на 2021 бюджетных назначений для главного распорядителя средств на выплату такой помощи.

2 сентября Верховная Рада увеличила размер социальных выплат от государства по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства.

Согласно документу, повышается размер выплат по уходу за детьми с инвалидностью (подгруппа А группы I) с 75% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, до 150%.

Источник: Минсоцполитики

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