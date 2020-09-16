Уряд спростив процедуру надання документів на отримання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та їхнім законним представникам.

Проект постанови розробило Міністерство соціальної політики.

– Це дасть змогу малозабезпеченим особам, особам (дітям) з інвалідністю подавати документи для призначення одноразової матеріальної допомоги за їхнім вибором або в органи соціального захисту населення, або до центру надання адміністративних послуг, – зазначають у міністерстві.

Розподіл коштів проводиться з урахуванням даних Пенсійного фонду України та Державного підприємства Інформаційно-обчислювальний центр.

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Також постанова вводить норму щодо надання одноразової матеріальної допомоги в межах передбачених Держбюджетом на 2021 рік бюджетних призначень для головного розпорядника коштів на виплату такої допомоги.

2 вересня Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат від держави для догляду за дітьми з інвалідністю та інвалідами дитинства.

Згідно з документом, підвищується розмір виплат для догляду за дітьми з інвалідністю (підгрупа А групи І) з 75% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, до 150%.