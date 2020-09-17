Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №2412-д о разведке. За проголосовало 258 народных депутатов.

Согласно документу, Служба безопасности Украины не выступает разведывательным органом, но остается субъектом разведывательного сообщества.

В то же время в состав разведывательных органов входят Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы. Кроме того, Служба внешней разведки Украины может привлекать к работе СБУ и других субъектов сообщества.

В контрразведке будут работать оперативные подразделения Центрального управления СБУ. В их полномочия будет входить проведение разследований для получения необходимой информации.

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Контроль за разведывательными органами, назначением и освобождением их руководителей входит в полномочия президента.

Для осуществления своей деятельности органы разведки будут использовать специальные вещи и документы, создавать и привлекать предприятия, организации, учреждения, филиалы и др.

Частично за счет бюджетных средств будут создавать средства и структуры прикрытия, как в Украине так и за ее пределами. Информация в средствах прикрытия может быть отчасти или полностью фейковой.

Контрразведка задержала командира боевого корабля, который работал на РФ

В июне военная контрразведка задержала командира боевого корабля, который пытался сообщить оборонительные сведения специальным службам Российской Федерации.

Мужчина получил российский паспорт в оккупированном Крыму, а затем прибыл в экипаж для скрытого сбора информации.