Верховна Рада України у другому читанні ухвалила проект закону №2412-д про розвідку. За проголосувало 258 народних депутатів.

Згідно з документом, Служба безпека України не виступає розслідувальним органом, але залишається суб’єктом розвідувальної спільноти.

Водночас до складу розслідувальних органів входять Служба зовнішньої розвідки України та розвідувальний орган Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби. Крім того, Служба зовнішньої розвідки України може залучати до роботи СБУ та інших суб’єктів співтовариства.

У контррозвідці працюватимуть оперативні підрозділи Центрального управління СБУ. У їх повноваження входитиме проведення розслідувань для отримання необхідної інформації.

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Контроль за розслідувальними органами, призначення та звільнення їх керівників входитиме у повноваження президента.

Для здійснення своєї діяльності органи розвідки використовуватимуть спеціальні речі та документи, створюватимуть та залучатимуть підприємства, організації, установи, філії тощо.

Частково за рахунок бюджетних коштів створюватимуть засоби та структури прикриття, як в Україні так і за її межами. Інформація у засобах прикриття може бути дещо або повністю фейковою.

Контррозвідка затримала командира бойового корабля, який працював на РФ

У червні військова контррозвідка затримала командира бойового корабля, який намагався повідомити оборонні відомості спеціальним службам Російської Федерації.

Чоловік отримав російський паспорт у окупованому Криму, а після цього прибув до екіпажу для прихованого збору інформації.