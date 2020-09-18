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Факты / Украина

ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки. Нарушение фиксировали в течение 16 сентября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, 14 нарушений режима тишины зафиксировали в Донецкой области. За предыдущий отчетный период — 15 сентября — в регионе таких нарушений не фиксировали.

В то же время, в Луганской области СММ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. За предыдущий период таких нарушений также не было.

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Всего после объявления перемирия 27 июля ОБСЕ зафиксировала 1 052 нарушений режима тишины в Луганской и Донецкой областях.

В частности было 193 взрыва, пролетели 9 неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 837 очередей и выстрелов.

В районе Новотошковское 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой погиб военнослужащий.

15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Возле Шумов на растяжку наткнулись еще двое бойцов.

Источник: ОБСЕ

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