Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы стороны обсудили выполнение перемирия, вопросы обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

— Продлено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу всех на всех. Украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что вносить изменения в постановление о местных выборах может только Верховная Рада. Однако в политической группе ТКГ и в дальнейшем будут обсуждать рабочие предложения по вопросу самоуправления в ОРДЛО.

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Также участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований

Украина в очередной раз призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима прекращения огня и призвала боевиков обеспечить в ближайшее время доступ Международного комитета Красного Креста к заключенным.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.