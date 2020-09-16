На Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб военный

В районе Новотошковского 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один военнослужащий.

15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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Возле Шумов на растяжку наткнулись еще двое бойцов.

16 сентября возле Катериновки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.