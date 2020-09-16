PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб военный

В районе Новотошковского 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один военнослужащий.

15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

ЧитайтеУ нас две войны: Кулеба назвал цель России при нарушении “перемирия”

Возле Шумов на растяжку наткнулись еще двое бойцов.

16 сентября возле Катериновки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх