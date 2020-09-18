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Факти / Україна

ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир’я на Донбасі за добу. Порушення фіксували протягом 16 вересня.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Так, 14 порушень режиму тиші зафіксували в Донецькій області. За попередній звітний період – 15 вересня – в регіоні таких порушень не фіксували.

Водночас у Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню. За попередній період таких порушень також не було.

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Загалом після оголошення перемир’я 27 липня ОБСЄ зафіксувала 1 052 порушень режиму тиші в Луганській та Донецькій областях.

Зокрема було 193 вибухи, пролетіли 9 невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів.

У районі Новотошківського 16 вересня в результаті необережного поводження з гранатою загинув військовослужбовець.

15 вересня поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Біля Шумів на розтяжку натрапили ще двоє бійців.

Джерело: ОБСЄ

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