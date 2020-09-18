PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ЕСПЧ рассматривает пять судебных исков Украины против РФ

По состоянию на сентябрь 2020 года Европейский суд по правам человека рассматривает пять международных исков Украины против России.

Об этом говорится в официальной статистике представительства.

В процессе рассмотрения ЕСПЧ сейчас находится четыре из пяти дел.

ЕСПЧ рассматривает пять судебных исков Украины против РФ

Читайте: Конгресс США призвал ужесточить санкции против РФ за нарушения прав человека

Содержание исков Украины против России в ЕСПЧ:

  1. Оккупация Крыма (2014 год). Решения суда нет.
  2. Вывоз украинских детей с оккупированных территорий Донбасса в РФ (2014 год). Решения суда нет.
  3. Военная агрессия России на Донбассе (2016 год). Решения суда нет.
  4. Репрессии РФ против крымских татар (2015 год). Иск отклонен на запрос Украины из-за отдельного обращения крымско-татарского народа против России с индивидуальным иском.
  5. Захват украинских моряков в Керченском проливе (2018 год). Решения суда нет.

Иск в ЕСПЧ по катастрофе МН17

В июле Европейский суд по правам человека получил иск Нидерландов против России о катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 в 2014 году.

Дополнительно дипломаты отправили индивидуальные обращения и жалобы родственников погибших в адрес России.

Решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ одобрили представители ООН.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка