ЕСПЧ рассматривает пять судебных исков Украины против РФ

По состоянию на сентябрь 2020 года Европейский суд по правам человека рассматривает пять международных исков Украины против России.

Об этом говорится в официальной статистике представительства.

В процессе рассмотрения ЕСПЧ сейчас находится четыре из пяти дел.

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Содержание исков Украины против России в ЕСПЧ:

Оккупация Крыма (2014 год). Решения суда нет. Вывоз украинских детей с оккупированных территорий Донбасса в РФ (2014 год). Решения суда нет. Военная агрессия России на Донбассе (2016 год). Решения суда нет. Репрессии РФ против крымских татар (2015 год). Иск отклонен на запрос Украины из-за отдельного обращения крымско-татарского народа против России с индивидуальным иском. Захват украинских моряков в Керченском проливе (2018 год). Решения суда нет.

Иск в ЕСПЧ по катастрофе МН17

В июле Европейский суд по правам человека получил иск Нидерландов против России о катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 в 2014 году.

Дополнительно дипломаты отправили индивидуальные обращения и жалобы родственников погибших в адрес России.

Решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ одобрили представители ООН.