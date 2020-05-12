Конгресс США призвал усилить санкции против РФ из-за нарушения прав человека

В Конгрессе США подготовили резолюцию, призывающую ввести дополнительные санкции против России из-за нарушения прав человека.
Документ подготовили председатель комитета по иностранным делам конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.
Резолюция, в частности, осуждает политически мотивированные заключения в России и призывает немедленно освободить всех политзаключенных. Кроме того, авторы призывают правительство США ввести санкции против лиц, ответственных за такую форму нарушений прав человека.
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Также отмечается необходимость освобождения журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины в аннексированном Крыму.
Кроме того, конгрессмены предложили использовать для введения санкций закон Магнитского, который разрешает вводить персональные санкции против лиц, нарушивших права человека в РФ.
Напомним, ранее США продлили санции против России из-за кибератак.
Источник: Комитет по международным делам Палаты представителей США