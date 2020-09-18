ЄСПЛ розглядає п’ять судових позовів України проти РФ

Станом на вересень 2020 року Європейський суд з прав людини розглядає п’ять міжнародних позовів України проти Росії.

Про це йдеться в офіційній статистиці представництва.

В процесі розгляду ЄСПЛ наразі перебуває чотири із п’яти справ.

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Зміст позовів України проти Росії в ЄСПЛ:

Окупація Криму (2014 рік). Рішення суду немає. Вивезення українських дітей із окупованих територій Донбасу до РФ (2014 рік). Рішення суду немає. Військова агресія Росії на Донбасі (2016 рік). Рішення суду немає. Репресії РФ проти кримських татар (2015 рік). Позов відхилено на запит України через окреме звернення кримсько-татарського народу проти Росії з індивідуальним позовом. Захоплення українських моряків у Керченській протоці (2018 рік). Рішення суду немає.

Позов до ЄСПЛ щодо катастрофи МН17

У липні Європейський суд з прав людини отримав позов Нідерландів проти Росії щодо катастрофи літака Малазійських авіаліній рейсу МН17 у 2014 році.

Додатково дипломати додали індивідуальні звернення та скарги родичів загиблих на адресу Росію.

Рішення Нідерландів подати позов до ЄСПЛ схвально оцінили представники ООН.