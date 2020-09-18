ЄСПЛ розглядає п’ять судових позовів України проти РФ

Станом на вересень 2020 року Європейський суд з прав людини розглядає п’ять міжнародних позовів України проти Росії.
Про це йдеться в офіційній статистиці представництва.
В процесі розгляду ЄСПЛ наразі перебуває чотири із п’яти справ.
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Зміст позовів України проти Росії в ЄСПЛ:
- Окупація Криму (2014 рік). Рішення суду немає.
- Вивезення українських дітей із окупованих територій Донбасу до РФ (2014 рік). Рішення суду немає.
- Військова агресія Росії на Донбасі (2016 рік). Рішення суду немає.
- Репресії РФ проти кримських татар (2015 рік). Позов відхилено на запит України через окреме звернення кримсько-татарського народу проти Росії з індивідуальним позовом.
- Захоплення українських моряків у Керченській протоці (2018 рік). Рішення суду немає.
Позов до ЄСПЛ щодо катастрофи МН17
У липні Європейський суд з прав людини отримав позов Нідерландів проти Росії щодо катастрофи літака Малазійських авіаліній рейсу МН17 у 2014 році.
Додатково дипломати додали індивідуальні звернення та скарги родичів загиблих на адресу Росію.
Рішення Нідерландів подати позов до ЄСПЛ схвально оцінили представники ООН.