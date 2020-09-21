Крупнейший в России онлайн-магазин Wildberries заработал в Украине.

Сейчас он доступен за доменом wildberries.ua, а также мобильное приложение на iOS, говорится в сообщении компании.

Сейчас магазин работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

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В магазине будут торговать 3 млн наименований товаров от 32 тыс. брендов. Среди них одежду, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, а также спортивный инвентарь.

Доставка товаров в Украине будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Будут работать в 8 тыс. партнерских точках выдачи или с помощью курьерской доставки на дом.

IKEA в Украине

Шведская компания IKEA, которая известна самыми масштабам продаж мебели и товаров для дома в мире, откроет первый магазин в Украине до конца 2020 года.

Магазин имеет открыться в ТРЦ Blockbuster Mall, что в Киеве.

14 мая IKEA открыла продажи в Украине своей мебели и товаров для дома через сайт.

Источник: wildberries