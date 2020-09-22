Прожиточный минимум неадекватен: КСУ рассматривает дело о толковании достойных условий жизни

Большая палата Конституционного суда Украины слушает дело по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании словосочетания достойных условий жизни человека.

Необходимость официального толкования того, какие условия жизни человека следует считать достойными, возникла с учетом социальной направленности экономики и обязательств государства обеспечивать права и свободы человека.

Представитель автора Галина Третьякова сказала, что прожиточный минимум в бюджетном кодексе не адекватен реальному прожиточному минимуму.

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По ее словам, система обязательного социального страхования управляется не государством и не обеспечивает в полной мере социальную защиту.

Третьякова отметила, что, по ее мнению, есть разница между правом на уровень достойной жизни и правом на достойную жизнь, и эти дефиниции следует уточнить.

Повышение минимальной зарплаты

25 августа Верховная Рада приняла закон о поэтапном увеличении минимальной зарплаты и ее росте на 5,86% уже с осени.

Закон также предусматривает увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда и установления его в размере 2 225 грн (повышение на 5,86%).