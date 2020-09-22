Прожитковий мінімум неадекватний: КСУ розглядає справу про тлумачення гідних умов життя

Велика палата Конституційного суду України слухає справу за конституційним поданням 142 народних депутатів про офіційне тлумачення словосполучення гідних умов життя людини.

Необхідність в офіційному тлумаченні того, які умови життя людини слід вважати гідними, виникла з урахуванням соціальної спрямованості економіки та зобов’язань держави забезпечувати права і свободи людини.

Представник автора Галина Третьякова сказала, що прожитковий мінімум в бюджетному кодексі не адекватний відносно реального прожиткового мінімуму.

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За її словами, система обов’язкового соціального страхування керується не державою і не забезпечує повною мірою соціальний захист.

Третьякова зазначила, що, на її думку, є різниця між правом на рівень гідного життя і правом на гідне життя, і ці дефініції варто уточнити.

Підвищення мінімальної зарплати

25 серпня Верховна Рада ухвалила закон про поетапне збільшення мінімальної зарплати та її зростання на 5,86% вже з осені.

Закон також передбачає збільшення витрат на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду і встановлення його в розмірі 2 225 грн (підвищення на 5,86%).