Показатель прожиточного минимума в 2020 году вырастет дважды. По состоянию на 1 января этот показатель составляет 2027 грн.

Прожиточный минимум в 2020 году будет повышаться темпами, на 2% превышающими показатель прогнозированного индекса потребительских цен на следующий год, и вырастет на 8%.

Прожиточный минимум в 2020 году составляет с 1 января 2020 года – 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

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детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 – 1 779 гривен, с 1 июля – 1 859 гривен, с 1 декабря – 1 921 гривну;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2 218 гривен, с 1 июля – 2 318 гривен, с 1 декабря – 2 395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 – 2 102 гривны, с 1 июля – 2 197 гривен, с 1 декабря – 2 270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 – 1 638 гривен, с 1 июля – 1 712 грн, с 1 декабря – 1 769 гривен.

Ранее Факты ICTV писали, что небольшое послабление гривны перед Новым годом связано со спекулятивным спросом, но в 2020 году национальная валюта продолжит курс на укрепление.