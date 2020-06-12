Украина должна найти сбалансированное решение вопроса о возможности введения двойного гражданства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

— Этот вопрос вызывает дискуссии, есть определенные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась.

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Однако министр подчеркнул, что, по его мнению, двойное гражданство недопустимо для государственных служащих и представителей власти.

Кроме того, никакой речи о нем не может быть с государством-агрессором.

Двойное гражданство в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о двойном гражданстве еще в декабре 2019 года. В частности, он предложил расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

Позже первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук развеял опасения, что этим может воспользоваться страна-агрессор Россия.

Он заверил, что в законе четко прописаны нормы, регламентирующие, что граждане страны-агрессора не могут стать бипатридами с украинским гражданством.