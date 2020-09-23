Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики.

Соответствующий указ обнародован 22 сентября.

Кабинет министров в течение двух месяцев должен внести на рассмотрение Верховной Раде законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

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Также правительство обязано внести в Раду для рассмотрения изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, Кабмин должен разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность.

Также правительство должно обеспечить совершенствование управления госпредприятием Энергоатом. В частности, ускорить подготовку и проведение корпоратизации предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабмину.

Оплата за электроэнергию

Средняя цена на электроэнергию в BASE на сутки вперед в I квартале 2020 года в Объединенной энергосистеме Украины составила €46,9/МВт-ч, а в ЕС — €34. То есть, украинцы в среднем платят за свет значительно больше.

В то же время самые высокие тарифы на электричество среди 27 стран ЕС зарегистрированы в Греции — €50/МВт-ч, а самые низкие — в Норвегии (€15) и Швеции (€17), говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии рынка электроэнергии.