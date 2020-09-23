Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальшого розвитку ядерної енергетики.

Відповідний указ оприлюднили 22 вересня.

Кабінет міністрів протягом двох місяців повинен внести на розгляд Верховній Раді законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

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Також уряд зобов’язаний внести в Раду для розгляду зміни в деякі закони України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків.

Крім того, Кабмін повинен розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність.

Також уряд має забезпечити удосконалення управління держпідприємством Енергоатом. Зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації підприємства і невідкладно опрацювати питання про передання функцій з управління цим підприємством Кабміну.

Оплата за електроенергію

Середня ціна на електроенергію в BASE на добу вперед у I кварталі 2020 року в Об’єднаній енергосистемі України становила €46,9/МВт-год, а в ЄС – €34. Тобто українці в середньому платять за світло значно більше.

Водночас найвищі тарифи на електрику серед 27 країн ЄС зареєстровані у Греції – €50/МВт-год, а найнижчі – у Норвегії (€15) та Швеції (€17), йдеться у звіті Єврокомісії про стан ринку електроенергії.