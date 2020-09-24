В Украине резко увеличивается количество инфицированных коронавирусом пациентов, что может спровоцировать закрытие всех областей на жесткий карантин.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия полного локдауна и пути его предотвращения.

Нужно создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться.

— Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел — количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидных больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна оказываться, — пояснил Ляшко.

Он отметил, что сейчас заполняемость коек достигает 50%, но во всех регионах абсолютно разная динамика. Также врач оценил вероятность повторного национального локдауна.

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— Никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к одной дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже ушел. Тут мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать, — сказал главный санитарный врач

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 24 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 188 106 людей. Суточный прирост свидетельствует о 3 372 новых больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 757 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 52.

В то же время за время пандемии выздоровели уже 83 458 пациентов, за сутки — 1 788.