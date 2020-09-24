В Україні різко збільшується кількість інфікованих коронавірусом пацієнтів, що може спровокувати закриття всіх областей на жорсткий карантин.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав умови повного локдауну та шляхи його уникнення.

Потрібно створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися.

– Якщо це ресторани, то столики повинні розташовуватися на відстані 1,5 метрів. При таких умовах, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа — кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров’я може опинитися на межі колапсу, оскільки крім ковідних хворих у нас ще є люди з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями, кому невідкладна допомога повинна надаватися, – пояснив Ляшко.

Він зазначив, що наразі заповненість ліжок сягає 50%, але у всіх регіонах абсолютно різна динаміка. Також лікар оцінив ймовірність повторного національного локдауну.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

– Ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати. І з приводу національного локдауна, то я б не прив’язувався до жодної дати. На локдаун можна піти й раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль вже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити, – сказав головний санітарний лікар.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 24 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 188 106 людей. Добовий приріст свідчить про 3 372 нових хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 3 757 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 52.

Водночас за час пандемії одужало вже 83 458 пацієнтів, за добу – 1 788.