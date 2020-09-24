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Факты / Украина / Политика

Если власть Беларуси не найдет диалог с людьми, ее не будет — Зеленский

Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

— Если власть не остановит такие действия, они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет.

И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза, — сказал Зеленский.

Европейский Союз, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Читайте: Какие страны не признали Лукашенко президентом (СПИСОК)

Инаугурация Лукашенко

Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Впервые в истории Беларуси власть не объявила о ее проведении.

На инаугурации присутствовали несколько сотен людей — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

Проведение инаугурации вызвало новые протесты в Беларуси, во время которых задержали 259 человек.

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