Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
— Если власть не остановит такие действия, они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет.
И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза, — сказал Зеленский.
Европейский Союз, США и ряд стран не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.
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Инаугурация Лукашенко
Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Впервые в истории Беларуси власть не объявила о ее проведении.
На инаугурации присутствовали несколько сотен людей — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.
Проведение инаугурации вызвало новые протесты в Беларуси, во время которых задержали 259 человек.