Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отмечает бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

— Если власть не остановит такие действия, они получат очень мощный результат и ответ от народа, если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет.

И здесь Украина всегда будет поддерживать наших партнеров, тут мы единомышленники со всеми странами Евросоюза, — сказал Зеленский.