Ряд стран не признал Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, и считает, что организованная в Минске церемония инаугурации не изменила эту ситуацию.

Также страны не признают выборы, которые прошли 9 августа, и считают их результаты сфальсифицированными.

Реакция мировых лидеров на инаугурацию Лукашенко дальше в метериале.

Литва

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

— Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности, — заявил президент.

Кроме этого Науседа заявил, что Литва выступает за новые демократические выборы с участием международных наблюдателей.

Словакия

Глава МИД Словакии Иван Корчок также заявил, что не признает инаугурацию.

— Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия стоит на стороне граждан Беларуси, — написал он.

Чехия

Также мнение ближних стран разделила и Чехия. Министр иностранных дел Томаш Петршичек написал, что выборы не были справедливыми.

— Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Следовательно, их результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко нелегитимна. Белорусское гражданское общество пользуется полной поддержкой Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы.

Дания

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что стране нужны свободные выборы.

— Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза.

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Германия

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и после инаугурации.

— То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности — очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность, — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Украина

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси.

Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и последующие события, сегодняшняя “инаугурация” Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, — написал глава МИД.

Латвия

Латвия отказала в легитимности избрания Лукашенко президентом Беларуси.

— Следующий президент Беларуси может быть избран только белорусским народом в ходе свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, — заявили в МИД.

Польша

Министерство иностранных дел Польши не рассматривает Лукашенко, как президента, который может законно осуществлять власть.

Канада

Канада также осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов.

— Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру, — подчеркнул глава МИД Франсуа-Филипп Шампань и призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

ЕС

Европейский Союз не признает легитимность так называемой инаугурации Александра Лукашенко и пересматривает свои отношения с Беларусью.

— ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Беларусь 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. На этом основании так называемая инаугурация от 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендовал Александр Лукашенко, не имеют демократической легитимности, — говорится в заявлении.

Великобритания

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал инаугурацию “подрывом репутации”.

— Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа, — написал Рааб в Twitter.

США

Не поддержал инаугурацию и комитет сената США.

— Тот факт, что инаугурация Лукашенко была тайной, еще раз доказывает, что он потерял всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, — говорится в заявлении комитета Сената США в Twitter.

Инаугурация Лукашенко

В среду в Минске состоялась инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.