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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар продолжает расти: курс валют на 25 сентября

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс валют на пятницу, 25 сентября.

Согласно ему, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,24 грн/$, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс евро в Украине установлен на уровне 32,89 грн/€. Гривна укрепилась к евро на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс валют на 25.09.2020:

  • $1 – 28,2487 грн;
  • €1 – 32,8942 грн;
  • 1 польский злотый – 7,2591 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6614 грн.

Курс валют НБУ на 25 сентября 2020 в Украине

Восстановление украинской экономики

В НБУ спрогнозировали постепенное восстановление экономикиожидается в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина, а также оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

В то же время, международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

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