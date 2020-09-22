Курс доллара в Украине до конца 2020 года — прогноз

Курс гривны в обменных пунктах Киева утром 22 сентября ослабел на 7 копеек — до 28,35 грн/$.

Относительно евро национальная валюта укрепилась на 10 копеек — до 33,40 грн/евро.

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Продать доллар в среднем можно по курсу 28,10 грн/$.

Каким будет курс доллара до конца 2020 года

Курс доллара в Украине значительно не изменится, в частности не стоит бояться резкого падения нацвалюты.

— У нас золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне. Экспорт также неплохой, тем более еще ожидаются поступления валюты от наших аграриев, которые осенью активно продают свою продукцию за границу. Никаких ухудшений на внешнем рынке, как это было несколько месяцев назад, не произошло, — рассказывает помощник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Однако и значительного укрепления гривны, скажем до 27 грн/$, также не предвидеться и на это есть ряд причин.

— Такое может быть, но это крайне нелогично. Потому что, на мой взгляд, есть несколько ограничителей. Первое — это бюджет, в котором курс заложен более высокий. Если идти на укрепление гривны, то могут возникнуть проблемы в бюджете, — отмечает эксперт.

По его словам, НБУ и Минфин постоянно коммуницируют для них важно иметь баланс.

— Если за счет использования золотовалютных резервов, то Шевченко (Кирилл Шевченко — глава Нацбанка Украины, — Ред.) и НБУ в целом занимают консервативную позицию и пытаются следовать рынку насколько это возможно и не тратить резервы, — отмечает Устенко.

Он добавил, что колебание гривны в 5% не выходят из нормы.

Восстановление украинской экономики

В НБУ спрогнозировали постепенное восстановление экономики ожидается в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина, а также оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

В то же время, международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики на 6% до конца 2020 года.

Однако в начале 2021 года начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.