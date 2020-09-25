Национальный банк Украины 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада.

— НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ Аркада, – говорится в сообщении НБУ.

Читайте: Вкладчикам банка Аркада начали выплачивать деньги — какую сумму возвращают

Банк Аркада отнесли к категории неплатежеспособных.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что Нацбанк был вынужден это сделать в соответствии с законом о банках.

Проблемы с капиталом произошли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка в Киеве. В 2019 году банк использовал их как залог, когда брал средства в кредит.

Президента банка Константина Паливоду взяли под стражу и отправили в СИЗО на 60 дней.