Доллар за последний месяц существенно прибавил в цене. Еще в июле за доллар давали 26,5 грн, а в сентябре – уже более 28 грн. Почему же так произошло?

Причин много – это и падение экономики из-за пандемии коронавируса, и прошлогодние потери из-за укрепления гривны.

Поэтому осенью эксперты отмечают, что стоит ожидать рост доллара и падение гривны. И это может повлиять на стоимость топлива и продуктов питания.

Пока специалисты успокаивают – бензин будет стабильной цены определенное время. Однако уже потом стоит ожидать подорожания на 1 грн 60 коп.

Кроме того, осенью и зимой можно ожидать рост стоимости и на продукты. Почти ежемесячно наблюдаем подорожание хлеба на 2% из-за того, что постоянно растут мировые цены на зерно.

Подобную ситуация будет и со стоимостью продуктов, особенно, гречки, которая может стоит 37 грн за килограмм.

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Больше в цене будут становиться и фрукты. А из-за неурожая в Украине аж на 70% вырастет стоимость яблок. Однако станут дешевле овощи.

Кроме того, проблемы в экономике и ценами связаны и с отношениями с МВФ. Всемирный банк уже отложил выделение первого транша в $350 млн.

Если же украинская власть не сможет найти решение всех проблем, то придется принимать радикальные решения и уменьшать выделение бюджетных средств.

Также на время карантина студенты требуют снизить стоимость за обучение из-за того, что оно проводится дистанционно.