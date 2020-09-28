Долар за останній місяць суттєво додав у ціні. Ще у липні за долар давали 26,5 грн, а у вересні – вже більше 28 грн. Чому ж так сталося?

Причин багато – це і падіння економіки через пандемію коронавірусу, і минулорічні втрати через зміцнення гривні.

Тому восени експерти зауважують, що варто очікувати ріст долара та падіння гривні. І це може вплинути на вартість пального та продуктів харчування.

Поки фахівці заспокоюють – бензин буде сталої ціни певний час. Проте вже згодом варто очікувати здорожчання на 1 грн 60 коп.

Окрім того, восени та взимку можна очікувати ріст вартості і на продукти. Майже щомісяця спостерігаємо здорожчання хлібу на 2% через те, що невпинно зростають світові ціни на зерно.

Подібну ситуація буде і з вартістю продуктів, а особливо, гречки, яка може коштувати 37 грн за кілограм.

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Більшими в ціні будуть ставати і фрукти. А через неврожай в Україні аж на 70% зросте вартість яблук. Проте стануть дешевшими овочі.

Окрім того, проблеми в економіці та цінами пов’язані і з стосунками з МВФ. Світовий банк вже відклав виділення першого траншу у $350 млн.

Якщо ж українська влада не зможе знайти вирішення усіх проблем, то доведеться приймати радикальні рішення та зменшувати виділення бюджетних коштів.

Також на час карантину студенти вимагають знизити вартість за навчання через те, що воно проводиться дистанційно.