Катастрофа Ан-26: спасенного курсанта хотят наградить

Вячеславу Золочевскому, который выжил после авиакатастрофы самолета АН-26 в Чугуеве, хотят вручить государственную награду. Во время трагедии ему удалось освободиться от обломков самолета и погасить огонь на другом юноше. Но, к сожалению, от тяжелых ожогов тот впоследствии скончался в больнице.

Такое предложение подал депутат фракции партии Слуга народа Александр Корниенко во время заседания согласительного совета.

— Вячеслав Золочевский проявил себя как настоящий герой, это нужно отметить на государственном уровне. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой наградить этого украинского воина, — заявил он.

Сейчас парень находится в больнице, его состояние улучшилось. По словам медиков, скоро его смогут навестить друзья.

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Расследование авиакатастрофы под Чугуевом

Сейчас идет расследование катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом. По словам вице-премьер-министра Украины, авиационным экспертам удалось изъять черные ящики.

Их состояние удовлетворительное, однако информация сохранилась. Экспертиза продлится три-пять дней.