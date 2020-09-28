Катастрофа АН-26: врятованого курсанта хочуть нагородити

В’ячеславу Золочевському, який вижив після авіакатастрофи літака АН-26 у Чугуєві, хочуть вручити державну нагороду. Під час трагедії йому вдалося звільнитися від уламків літака та погасити вогонь на іншому юнакові. Та на жаль, від тяжких опіків той згодом помер у лікарні.

Таку пропозицію подав депутат фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради.

– В’ячеслав Золочевський проявив себе як справжній герой, це потрібно відзначити на державному рівні. Я звертаюся до президента України Володимира Зеленського з ініціативою нагородити цього українського воїна, – заявив він.

Наразі хлопець перебуває у лікарні, його стан покращився. За словами медиків, скоро його зможуть навідати друзі.

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Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом

Наразі триває розслідування катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом. За словами віце-прем’єр-міністра України, авіаційним експертам вдалося вилучити чорні скриньки.

Їхній стан задовільний, проте інформація збереглася. Експертиза триватиме три-п’ять днів.