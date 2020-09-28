Президент Владимир Зеленский требует как можно быстрее выплатить денежные компенсации семьям курсантов и экипажа Ан-26, который разбился в Харьковской области 25 сентября.

Об этом он заявил на селекторном совещании 28 сентября.

— Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат, — сказал Владимир Зеленский.

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У Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн грн.

— Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших, — заявил премьер на совещании.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы.

В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, во время учений произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом. Борт совершал учебный полет с 20 курсантами на борту. Экипаж самолета составлял 7 человек. Погибло 26 человек, один курсант выжил.

Государственное бюро расследований имеет четыре версии авиакатастрофы. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.