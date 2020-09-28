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Факты / Украина

Катастрофа под Чугуевом: экспертизы ДНК пройдут в ускоренном режиме

Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме — за 14 дней.

Об этом 28 сентября сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга.

— Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно быстрее.

Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове, — сообщил он.

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На своей странице в Facebook Алексей Кучер добавил, что прощание с 25 курсантами и офицерами пока объективно невозможно.

— Завтра в 09.00 мы проведем в последний путь нашего сокола Вильхового Виталия, который выжил, но к сожалению, на утро 26 сентября умер в больнице, — написал глава ОГА.

Авиакатастрофа Ан-26 произошла 25 сентября под Чугуевом. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось только одному курсанту Харьковского университета Воздушных Сил.

Сейчас идет расследование катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом. По словам вице-премьер-министра Украины, авиационным экспертам удалось изъять черные ящики.

Их состояние удовлетворительное, однако информация сохранилась. Экспертиза продлится три-пять дней.

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