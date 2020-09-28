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Факти / Україна

Катастрофа під Чугуєвом: експертизи ДНК пройдуть у прискореному режимі

Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі – за 14 днів.

Про це 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер під час брифінгу.

– Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше.

Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові, – повідомив він.

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На своїй сторінці в Facebook Олексій Кучер додав, що прощання з 25 курсантами та офіцерами наразі об’єктивно неможливе.

– Завтра о 09.00 ми проведемо в останній путь нашого сокола Вільхового Віталія, який вижив, але на жаль, на ранок 26 вересня помер у лікарні, – написав голова ОДА.

Авіакатастрофа Ан-26 сталася 25 вересня під Чугуєвом. На борту літака перебували 27 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту Харківського університету Повітряних Сил.

Наразі триває розслідування катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом. За словами віце-прем’єр-міністра України, авіаційним експертам вдалося вилучити чорні скриньки.

Їхній стан задовільний, проте інформація збереглася. Експертиза триватиме три-п’ять днів.

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