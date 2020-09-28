Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі – за 14 днів.
Про це 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер під час брифінгу.
– Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше.
Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові, – повідомив він.
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На своїй сторінці в Facebook Олексій Кучер додав, що прощання з 25 курсантами та офіцерами наразі об’єктивно неможливе.
– Завтра о 09.00 ми проведемо в останній путь нашого сокола Вільхового Віталія, який вижив, але на жаль, на ранок 26 вересня помер у лікарні, – написав голова ОДА.
Авіакатастрофа Ан-26 сталася 25 вересня під Чугуєвом. На борту літака перебували 27 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту Харківського університету Повітряних Сил.