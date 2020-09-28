Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі – за 14 днів.

Про це 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер під час брифінгу.

– Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше.

Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові, – повідомив він.