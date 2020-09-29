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Факты / Украина

Настрой боевой: нардеп Жан Беленюк заразился Covid-19

У нардепа и спортсмена Жана Беленюка обнаружили коронавирус. 

— Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку у мне было подозрение на коронавирус. И сегодня все подтвердилось. Но настроение у меня боевое. Сдавая тест я на 99% был уверен, что заболел. Я предполагаю, где мог заразиться. Буду всех информировать, что бы вы знали как вести себя в такой ситуации, — рассказал Беленюк.

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По словам нардепа, у него несколько дней держится высокая температура, а под вечер болит голова.

 

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Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Коронавирус у Киры Рудик

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