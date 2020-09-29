У нардепа и спортсмена Жана Беленюка обнаружили коронавирус.
— Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку у мне было подозрение на коронавирус. И сегодня все подтвердилось. Но настроение у меня боевое. Сдавая тест я на 99% был уверен, что заболел. Я предполагаю, где мог заразиться. Буду всех информировать, что бы вы знали как вести себя в такой ситуации, — рассказал Беленюк.
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По словам нардепа, у него несколько дней держится высокая температура, а под вечер болит голова.
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Коронавирус у Киры Рудик
Руководительница партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус и сейчас находится на лечении.
Члены команды Голоса, с которыми Рудик общалась в накануне, также сдали тест.