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Факти / Україна

Настрій бойовий: нардеп Жан Беленюк заразився Covid-19

У нардепа і спортсмена Жана Беленюк виявили коронавірус.

– Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозра на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися. Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації, – розповiв Беленюк.

 

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Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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