У нардепа і спортсмена Жана Беленюк виявили коронавірус.

– Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозра на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися. Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації, – розповiв Беленюк.