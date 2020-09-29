У нардепа і спортсмена Жана Беленюк виявили коронавірус.
– Я вже другий день перебуваю на самоізоляції, оскільки мені поставили підозра на коронавірус. І сьогодні все підтвердилося. Але настрій у мене бойовий. Здаючи тест я на 99% був упевнений, що захворів. Я припускаю, де міг заразитися. Буду всіх інформувати, що б ви знали як поводитися в такій ситуації, – розповiв Беленюк.
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