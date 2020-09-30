Информация о том, что у самолета Ан-26, который упал под Чугуевом, отказал левый двигатель, не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель главного следственного управления Держбюро расследований Максим Борчаковский.

— Была информация о снижении давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель — не соответствует действительности, — отметил он.

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Максим Борчаковский также добавил, что все обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются во время проведения технического расследования, которым занимается главная инспекция Министерства обороны.

В то же время, накануне он заявил, что версию теракта в качестве причины авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы.

Авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом произошла вечером 25 сентября. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.