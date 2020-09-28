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Что на самом деле случилось с самолетом Ан-26 под Чугуевом: все версии катастрофы

Трасса вблизи Чугуева – место катастрофы военного самолета, где погибло 26 человек. Сейчас следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы: отказ агрегатов или двигателя, небрежность при подготовке самолета к полету, небрежность экипажа или командование полетом.

Экспертная комиссия доложила – АН-26 было 43 года. В августе государственное предприятие Антонов продлило ресурс самолета, несмотря на то, что капитальный ремонт последний раз проводили в 1990 году.

Известно, что перед трагедией пилоты сообщили об отказе левого двигателя. А на запрос о посадке диспетчеры аэродрома ответили лишь за минуту, потому что в этот момент на аэродроме приземлялся другой самолет. Все это время АН-26 кружил в воздухе.

Читайте: Катастрофа под Чугуевом: экспертизы ДНК пройдут в ускоренном режиме

Получив команду на снижение, пилот проверил шасси и закрылки, доложил о готовности садиться и больше на связь не вышел.

В то же время по словам министра обороны Андрея Тарана, предварительный анализ свидетельствует о том, что самолет зацепился крылом за землю.

Не исключено, что летчик перепутал шоссейные огне с фонарями аэродрома, или понимал, что долетит, и решил садиться на дороге, но задел крылом землю.

Между тем на место трагедии постоянно прибывают люди, всюду цветы и лампадки.

Что произошло на борту – информацию раскроют черные ящики, их уже начали изучать, на это понадобится 3-5 дней.

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