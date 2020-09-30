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Факти / Україна / Суспільство

ДБР зробило заяву щодо відмови двигуна Ан-26

Інформація про те, що у літака Ан-26, який впав під Чугуєвом, відмовив лівий двигун, не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник головного слідчого управління Держбюро розслідувань Максим Борчаковський.

– Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун – не відповідає дійсності, – зазначив він.

Читайте: Що насправді сталося з літаком Ан-26 під Чугуєвом: усі версії катастрофи

Максим Борчаковський також додав, що всі обставини авіакатастрофи встановлюються під час проведення технічного розслідування,  яким займається головна інспекція Міністерства оборони.

Водночас, напередодні він заявив, що версію теракту як причину авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області можна буде виключити після проведення вибухотехнічної експертизи.

Авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом сталася ввечері 25 вересня. На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

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