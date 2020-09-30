Кабинет министров объявил о проведении конкурса за лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Автор лучшей работы получит денежное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. За второе место участники получат 50 тыс. грн, за третье — 30 тыс. грн.

Победитель конкурса передаст авторские права путем подписания договора с Минкультуры.

Работы принимаются с 1 октября по 1 ноября. Оценивать их будет избраное жюри из представителей организационного комитета.

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Обеспечить проведение конкурса и обсуждение к нему Кабмин поручил Министерству культуры и информационной политики. Результаты должны объявить до 1 декабря.

Соответствующее постановление №3994 о проведении конкурса на лучший эскиз Большого герба Украины народные депутаты приняли в августе. Она предусматривала создание организационного комитета, разработку и утверждение положений и обсуждение финансовых вопросов до начала октября.