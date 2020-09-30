Кабінет міністрів оголосив про проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України. Автор найкращої роботи отримає грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн. За друге місце учасники отримають 50 тис. грн, за третє – 30 тис. грн.

Переможець конкурсу передасть авторські права шляхом підписання договору з Мінкультури.

Роботи приймаються з 1 жовтня по 1 листопада. Оцінювати їх буде обране жюрі з представників організаційного комітету.

Читайте: Кабмін ухвалив план впровадження 5G в Україні

Забезпечити проведення конкурсу та обговорення щодо нього Кабмін доручив Міністерству культури та інформаційної політики. Результати мають оголосити до 1 грудня.

Відповідну постанову №3994 про проведення конкурсу на кращий ескіз Великого герба України народні депутати ухвалили в серпні. Вона передбачала створення організаційного комітету, розробку та затвердження положень та обговорення фінансових питань до початку жовтня.