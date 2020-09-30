Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Он отметил необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах, сообщает Офис президента Украины.

Читайте: Россия будет блокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах

Украинская сторона заинтересована в конструктивной работе ТКГ.

— Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия, — обратился Кравчук к российскому представителю Борису Грызлову.

Также Кравчук призвал российскую сторону не создавать камней преткновения, а двигаться вперед в переговорах по Донбассу.

Переговоры ТКГ

Украина не идет на шантаж, но находит баланс для заседаний Трехсторонней контрактной группы, считает президент Владимир Зеленский.

По словам президента, этот диалог “хрупкий, нестабильный”, но Украина делает все, чтобы он был результативным.