Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав Росію розблокувати переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Він наголосив на необхідності зосередитися на важливих для українців питаннях, повідомляє Офіс президента України.

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Українська сторона зацікавлена в конструктивній роботі ТКГ.

– Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови, – звернувся Кравчук до російського представника Бориса Гризлова.

Також Кравчук закликав російську сторону не створювати каменів спотикання, а рухатися вперед у переговорах щодо Донбасу.

Переговори ТКГ

Україна не йде на шантаж, але знаходить баланс для засідань Тристоронньої контрактної групи, вважає президент Володимир Зеленський.

За словами президента, цей діалог “крихкий, нестабільний”, але Україна робить усе, щоб він був результативним.