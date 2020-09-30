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Факты / Украина

В Украине появился новый праздник — День территориальной обороны

Новый праздник — День территориальной обороны Украины – будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

День территориальной обороны Украины призван подчеркивать важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, объясняет Офис президента.

Праздник введен с целью дальнейшего развития современных военных традиций, говорится в сообщении ОП.

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— Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины, — подчеркнул Зеленский.

Военные праздники в октябре

29 октября в Украине будут праздновать День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.

Праздник был учрежден в 1999 году приказом министра обороны Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Минобороны

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